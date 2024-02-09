"[Путин] смог предстать перед американской общественностью в лучшем свете, показав себя разумным и опытным лидером, испытывающим сострадание даже к заблуждениям Америки", - написал он.

По оценке французского журналиста, двухчасовое интервью "привлекло внимание миллионов любопытных зрителей и поклонников" Путина и Карлсона. Американцу, тем не менее, не удалось выяснить "ничего нового" о том, как российский лидер видит мир, ситуацию на Украине и в России, утверждает корреспондент.

Публикация американского журналиста с интервью, которое он взял у президента РФ, набрала более 90,1 млн просмотров более чем за 12 часов после его размещения в X. В ночь на 9 февраля по московскому времени Карлсон опубликовал интервью с Путиным, записанное на этой неделе в Кремле. Беседа продолжалась два часа шесть минут, в течение которых президент РФ ответил примерно на 60 вопросов.