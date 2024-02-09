Во время интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону работали два переводчика. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Газета.Ru
«Был и наш официальный переводчик, и нанятый ими», — сказал представитель Кремля. RT на русском
Ранее сообщалось, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало свыше 80 млн просмотров за 11 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Деловая газета "Взгляд"