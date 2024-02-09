Он отметил, что части, отведенные под сведения о каждом кандидате, абсолютно равны. Булаев напомнил, что в избирательный бюллетень внесены четыре зарегистрированных кандидата: Владислав Даванков , Владимир Путин , Леонид Слуцкий, Николай Харитонов .

«Проектом постановления предусматривается утверждение текста бюллетеня как для обычного голосования с использованием ящика для голосования, так и для голосования с использованием КОИБов», – добавил Булаев.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.