ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла постановление о тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Российской Федерации. Документ был принят в ходе заседания комиссии.
«ЦИК России также утверждает текст избирательного бюллетеня на русском языке. <…> В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов указываются в алфавитном порядке», – сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Он отметил, что части, отведенные под сведения о каждом кандидате, абсолютно равны. Булаев напомнил, что в избирательный бюллетень внесены четыре зарегистрированных кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.
«Проектом постановления предусматривается утверждение текста бюллетеня как для обычного голосования с использованием ящика для голосования, так и для голосования с использованием КОИБов», – добавил Булаев.
Также он пояснил, что ширина бюллетеня составляет 210 мм, длина – 320 мм.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.