Интервью Путина с Карлсоном набрало 80 млн просмотров за 11 часов
Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало свыше 80 млн просмотров за 11 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).
Пост Карлсона с интервью набрал 636 тыс. отметок «мне нравится» от пользователей, 205 тыс. сделали репост, сообщает ТАСС.
Несколькими часами ранее интервью собрало 70 млн просмотров. Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с российским лидером. Утром появилась письменная расшифровка.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.