Песков: десятки запросов на интервью с Путиным поступили от западных СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о десятках запросов на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ за последние несколько дней, в том числе из США и Европы. Его слова передает РИА Новости.

Песков назвал одной из главных новостей дня интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки и Франции, Италии, Австрии, Австралии», — отметил пресс-секретарь президента. По его словам, запросы приходили из крупнейших мировых СМИ.

Представитель Кремля выразил признательность иностранным медиа за интерес к российскому лидеру и заявил, что «по понятным причинам» сейчас невозможно сделать еще интервью. Песков добавил, что все предложения будут иметь в виду на будущее.

Ранее Песков заявил, что Такер Карлсон не присылал заранее вопросы Владимиру Путину для интервью. «Мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — пояснил он.