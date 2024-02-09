$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

В Кремле заявили о десятках запросов на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о десятках запросов на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ за последние несколько дней, в том числе из США и Европы. Его слова передает РИА Новости.

Песков: десятки запросов на интервью с Путиным поступили от западных СМИ
© РИА Новости

Песков назвал одной из главных новостей дня интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки и Франции, Италии, Австрии, Австралии», — отметил пресс-секретарь президента. По его словам, запросы приходили из крупнейших мировых СМИ.

Представитель Кремля выразил признательность иностранным медиа за интерес к российскому лидеру и заявил, что «по понятным причинам» сейчас невозможно сделать еще интервью. Песков добавил, что все предложения будут иметь в виду на будущее.

Ранее Песков заявил, что Такер Карлсон не присылал заранее вопросы Владимиру Путину для интервью. «Мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — пояснил он.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X (бывшая Twitter) в аккаунте журналиста. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

Политика
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости