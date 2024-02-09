МИД: Япония продолжит пытаться заключить мирный договор с Россией

Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что страна намерена продолжать придерживаться политики на разрешение якобы имеющегося территориального вопроса с Россией и заключение мирного договора.

«Правительство Японии намерено продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим министр отметила, что японские власти получают запросы от бывших жителей Курильских островов на возобновление визитов на могилы предков.