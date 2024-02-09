Число просмотров публикации с интервью Путина Карлсону в X превысило 70 млн
Публикация интервью президента РФ Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, набрала больше 70,5 млн просмотров на странице журналиста в X за более чем девять часов с момента размещения.
Отметку "мне нравится" под публикацией поставили 597 тыс. пользователей.
Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 3,2 млн.
Интервью Путина Карлсону длилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.