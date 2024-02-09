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Число просмотров публикации с интервью Путина Карлсону в X превысило 70 млн

Публикация интервью президента РФ Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, набрала больше 70,5 млн просмотров на странице журналиста в X за более чем девять часов с момента размещения.

Число просмотров публикации с интервью Путина Карлсону в X превысило 70 млн
© РИА Новости

Отметку "мне нравится" под публикацией поставили 597 тыс. пользователей.

Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 3,2 млн.

Интервью Путина Карлсону длилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.

Политика
Владимир Путин