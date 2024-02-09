Песков: Отставка Залужного не изменит ход спецоперации на Украине
Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины не изменят ход спецоперации. Об этом в пятницу, 9 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации, — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что СВО продлится до полного достижения поставленных целей, передает РИА Новости.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего вооруженными силами страны. Новым главкомом был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Руководство Соединенных Штатов считает увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ суверенным решением Киева. В свою очередь советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, к чему может привести отставка Залужного.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытывает к новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому омерзение как к «бандеровскому предателю».