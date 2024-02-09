Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины не изменят ход спецоперации. Об этом в пятницу, 9 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации, — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что СВО продлится до полного достижения поставленных целей, передает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего вооруженными силами страны. Новым главкомом был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Руководство Соединенных Штатов считает увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ суверенным решением Киева. В свою очередь советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, к чему может привести отставка Залужного.