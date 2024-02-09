«Раздражает Запад»: как интервью Путина Карлсону повлияет на отношение мира к РФ

В ночь с 8 на 9 февраля было опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Ключевыми темами разговора стали конфликт на Украине и отношения с Западом. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, как повлияет эта беседа на ход текущих событий и взаимоотношение западных стран и России.

Понять мотивы, а не изменить отношение

По словам эксперта, кардинальных изменений в отношении к России после интервью Путина Карлсону не предвидится — как со стороны «верхушек» Запада и США, так и со стороны простых людей.

— У людей, которые находятся у власти, отношение к России не поменяется. Эти люди, начиная с президента США Джо Байдена и заканчивая руководителем Прибалтийских государств, видят в конфликтах с нами одну задачу — нанести поражение России или не допустить нашей победы. Причем речь идет не только об Украине, а о глобальном понимании вопроса, их цель сейчас — разделить Россию на несколько государств, чтобы суметь справиться с ней, — объяснил политолог.

Светов подчеркнул, что уже сейчас можно заметить, что никаких изменений в поведении западных властей не происходит. Ведь после интервью появилось характерное заявление Хилари Клинтон о профессионализме журналиста Такера Карлсона.

— Она позволила себе обозвать его полезным идиотом, хотя он просто выполняет свой профессиональный долг. Просто бывший госсекретарь сходит с ума от самого факта, что люди получили возможность услышать Путина, и открыто это демонстрирует, — пояснил эксперт.

Обычные люди, по мнению Светова, точно захотят послушать эту беседу. Но приведет ли это к переменам — вопрос спорный. Однако есть надежда, что они поймут мотивы российского президента и страны в целом.

— Для нас интервью Путина — дело привычное. Мы всегда видим его как человека, который может аргументировано доказать свою позицию, объяснить мотивы тех или иных своих действий, что для западного общества непривычно. Путин все объясняет и демонстрирует тем самым свой уровень подготовки к той должности, которую он занимает. Вот это люди должны увидеть, понять и задуматься: почему Россия поступила так, а не иначе. Они должны понять мотивы, в этом смысл интервью, а не в том, чтобы поменять отношение к нам, — пояснил политолог.

Конфликт на Украине

В ходе интервью красной нитью проходила тема СВО на Украине. Президент РФ напомнил Карлсону, что Россия всегда была готова к переговорам и не отказывалась от них. Однако эксперт уверен, что такие заявления не повлияют на ход событий на Украине в целом.

— Путин, конечно, заявил о готовности к переговорам, но вряд ли это заявление может на что-то повлиять. Ведь что раздражает Запад в ситуации мирного урегулирования конфликта: чтобы начались переговоры, они должны сделать несколько шагов назад, которые им неприятны, — объяснил Светов. — Они должны будут обязать Зеленского отозвать декрет о запрете на переговоры и смириться с тем, что предложения украинского президента не станут основой для переговоров.