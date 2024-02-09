Названа одна поразительная деталь в интервью Путина Карлсону

Кстати, по первым комментариям американцев, самое для них поразительное (и их можно понять), российский президент два часа ведет разговор на академические темы и ни разу даже не подсмотрел в шпаргалку. Не то, что их самоходный дед, который общается с покойниками и путается в странах, даже когда говорит очень короткие речи, — написал Подоляка.