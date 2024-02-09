Замглавы МИД РФ анонсировал ответ Москвы на 13-й пакет санкций ЕС

Россия в случае принятия Евросоюзом (ЕС) 13-го пакета санкций примет решения по минимизации его воздействия, а также ответные меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. ТАСС
Он отметил, что перед принятием решений российская сторона, конечно же, внимательно изучит все детали возможных ограничений. «И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, а во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — отметил Грушко. RT на русском
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России. Газета.Ru