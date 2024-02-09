Замглавы МИД РФ анонсировал ответ Москвы на 13-й пакет санкций ЕС

Россия в случае принятия Евросоюзом (ЕС) 13-го пакета санкций примет решения по минимизации его воздействия, а также ответные меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко . ТАСС

Он отметил, что перед принятием решений российская сторона, конечно же, внимательно изучит все детали возможных ограничений. «И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, а во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — отметил Грушко. RT на русском