Путин подмигнул Карлсону после «исторической справки» в интервью

Президент России Владимир Путин, закончив длинную историческую справку об Украине, подмигнул Такеру Карлсону в ходе интервью. До этого американский журналист несколько раз попытался вернуть российского лидера к разговору о современности.

Путин ответил на вопрос Карлсона об Украине длинным историческим рассказом. Журналист несколько раз вежливо перебил российского лидера, чтобы вернуть его к вопросу о современности, но тот отметил, что Карлсон пообещал ему «серьезный разговор».

Закончив речь, Путин обратил внимание Карлсона, что все же возвращается «к вопросу о сегодняшних днях». Журналист поблагодарил главу РФ за это, а тот ему подмигнул.

Президент России Владимир Путин после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном вошел в актуальные тренды в американском сегменте соцсети X (Twitter). По последним данным, число постов с упоминанием российского лидера составило 1,37 млн.