Полный текст интервью Путина Карлсону опубликовали на сайте Кремля

Полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликовали на сайте Кремля. Об этом стало известно в пятницу, 9 февраля.

На портале была размещена видеозапись беседы российского лидера и Карлсона, а также полный транскрипт на русском и на английском языке.

Мировые СМИ и политики отреагировали на вышедшее интервью американского журналиста с Владимиром Путиным. Так, издание Mirror написало, что все, кто причастен к интервью журналиста с Путиным, являются «врагами США и Запада».

Помимо этого, курс российского рубля стал расти после публикации интервью Такера Карлсона с президентом России. Однако спустя некоторое время российская валюта перешла к снижению своей стоимости.