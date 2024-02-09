Полный текст интервью Путина Карлсону опубликовали на сайте Кремля
Полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликовали на сайте Кремля. Об этом стало известно в пятницу, 9 февраля.
На портале была размещена видеозапись беседы российского лидера и Карлсона, а также полный транскрипт на русском и на английском языке.
Мировые СМИ и политики отреагировали на вышедшее интервью американского журналиста с Владимиром Путиным. Так, издание Mirror написало, что все, кто причастен к интервью журналиста с Путиным, являются «врагами США и Запада».
Помимо этого, курс российского рубля стал расти после публикации интервью Такера Карлсона с президентом России. Однако спустя некоторое время российская валюта перешла к снижению своей стоимости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил американского журналиста Такера Карлсона, отметив, что тот не побоялся брать интервью у президента.
Всего за два часа самое долгожданное интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным набрало в Сети миллионы просмотров. Разговор был длинным и довольно откровенным. Самые яркие заявления российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».