Число просмотров интервью Карлсона с Путиным в соцсети X превысило 60 млн

Публикация Такера Карлсона с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным уже набрала более 60,3 млн просмотров примерно за семь часов после размещения в X (ранее Twitter). Интервью опубликовано на сайте американского журналиста.

Количество репостов превысило 176 тыс., «нравится» поставили уже более 541 тыс. пользователей.

Одновременно число просмотров беседы с российским лидером на YouTube-канале Карлсона превысило 2,4 млн. Интервью заняло третье место в разделе трендов видеосервиса.

До этого число просмотров интервью президента РФ в Х превысило 50 млн.