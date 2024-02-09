Путин объяснил, что такое «денацификация Украины»

«Немецкие войска, даже войска СС заставили пособников Гитлера выполнять самую грязную работу по уничтожению польского и еврейского населения. Отсюда эта жестокая резня польского и еврейского населения, а также русского населения, — рассказал Путин. — Руководили этим люди известные - Бандера, Шухевич. Именно этих людей сделали национальными героями. Это проблема. Эти люди стали национальными героями Украины. Этим людям установлены памятники. Они изображены на флагах. Их имена выкрикивают толпы, идущие с факелами, как это было в нацистской Германии. Это были люди, истреблявшие поляков, евреев и русских. Необходимо прекратить эту практику».