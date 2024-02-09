Путин объяснил, что такое «денацификация Украины»
Денацификация Украины означает полный запрет на ее территории любых неонацистских движений на государственном уровне. Об этом президент Владимир Путин в четверг, 8 февраля, заявил в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
«Немецкие войска, даже войска СС заставили пособников Гитлера выполнять самую грязную работу по уничтожению польского и еврейского населения. Отсюда эта жестокая резня польского и еврейского населения, а также русского населения, — рассказал Путин. — Руководили этим люди известные - Бандера, Шухевич. Именно этих людей сделали национальными героями. Это проблема. Эти люди стали национальными героями Украины. Этим людям установлены памятники. Они изображены на флагах. Их имена выкрикивают толпы, идущие с факелами, как это было в нацистской Германии. Это были люди, истреблявшие поляков, евреев и русских. Необходимо прекратить эту практику».
По словам Путина, эта цель СВО на данный момент не достигнута. Также президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывала Украине в праве считать себя отдельным государством, а украинцам — в праве считать себя отдельным народом.
Ранее «Парламентская газета» собрала в одном материале все самые громкие высказывания Владимира Путин из двухчасового интервью.