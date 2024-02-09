Медведев сообщил о своем отношении к новому главкому ВСУ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал назначение генерала Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). В своем Telegram-канале он написал , что биография военного вызывает чувство ненависти и омерзения — раньше Сырский был советским офицером, а теперь служит украинским властям.

В четверг, 8 февраля, Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Генерал родился во Владимирской области, учился в Московском высшем общевойсковом училище, а в 80-е годы переехал на Украину, где поступил на службу. С распадом СССР Сырский перешел в ВСУ, где прошел почти все ступени карьеры — от командира взвода до замначальника генштаба и, в результате, занял пост главнокомандующего.