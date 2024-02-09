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Медведев сообщил о своем отношении к новому главкому ВСУ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев испытывает омерзение к новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому. Об этом сам политик написал в своем Telegram-канале.

Медведев сообщил о своем отношении к новому главкому ВСУ
© globallookpress.com

Также, как сообщил Медведев, помимо омерзения, он испытывает к Сырскому ненависть и презрение.

«[Испытываешь чувство] омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких», — описал свое отношение к Сырскому политик.

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Пусть земля горит у него под ногами! —Дмитрий Медведев.

Сырский родом из Владимирской области России. Он родился в 1965 году, на Украину перебрался после распада СССР. В 2013 году был первым замначальника Главного командного центра ВСУ. В 2014-м стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Далее Сырский командовал ВСУ во время боев за Дебальцево, за что получил звание генерал-лейтенанта.

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