Медведев сообщил о своем отношении к новому главкому ВСУ

«[Испытываешь чувство] омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких», — описал свое отношение к Сырскому политик.

Сырский родом из Владимирской области России. Он родился в 1965 году, на Украину перебрался после распада СССР. В 2013 году был первым замначальника Главного командного центра ВСУ. В 2014-м стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Далее Сырский командовал ВСУ во время боев за Дебальцево, за что получил звание генерал-лейтенанта.