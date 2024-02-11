В России объяснили цель интервью Путина Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону весьма хорошо выверено именно под западную публику. Об этом заявил профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X Нантер Жан-Робер Равио.

«Интервью было хорошо выверено именно для внешней публики. Оно построено так, чтобы выдать большое количество маленьких цитат, которые подхватят разные СМИ», — заявил Жан-Робер Равио на видео, опубликованном на youtube-канале TV5 Monde.

Политолог отметил, что обращение российского президента будет иметь наибольший эффект именно в то время, когда в США идет «ожесточенная борьба» вокруг финансовой помощи Киеву.