Путин впервые заговорил о личной беседе с Зеленским

«Я говорю: Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов в Украине, в то время как ваш дед боролся с фашизмом?» — поделился глава РФ. Он напомнил, что дед Зеленского сражался против фашистской Германии во времена Второй мировой войны. Ответ украинского президента Путин озвучивать отказался, так как счел это неправильным.