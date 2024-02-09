Путин раскрыл главную ошибку США

Президент России Владимир Путин считает случившийся на Украине госпереворот и угрозы для Крыма колоссальной ошибкой США. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Изначально спровоцировал конфликт госпереворот на Украине", - подчеркнул российский президент.

Путин напомнил о трех странах, которые стали гарантами договора между оппозицией и Януковичем, - о Германии, Франции и Польше.

Когда ситуация получила дальнейшее развитие и оппозиция успешно совершила госпереворот, все три страны сделали вид, что "ничего не помнят" о гарантиях мирного урегулирования, отметил Путин.

При этом глава РФ подчеркнул, что украинский госпереворот был абсолютно бессмысленным, и на данный момент Украина является сателлитом Соединенных Штатов.

Ранее Такер Карлсон прибыл в Москву и записал видеообращение из самого центра столицы. В нем он призвал всех американцев посмотреть интервью с президентом России Владимиром Путиным и решать самим, верить ли позиции российских властей или властей США по украинскому кризису.

Он также отметил, что Белый дом неоднократно мешал ему и его команде отправиться в РФ и поговорить с президентом РФ.

Американские политики относятся к Карлсону неоднозначно. Анонс интервью с воодушевлением восприняли республиканцы. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала его «настоящей журналистикой». С ее словами согласился и член палаты представителей Мэтт Гаетц.

При этом в Белом доме категорично отказались от комментариев.

Интервью также привлекло внимание мировых СМИ: некоторые авторы считают, что это вызовет бурные обсуждения и может разжечь политические разногласия по поводу поддержки Украины внутри США, а другие — что Карлсон просто выполняет «распоряжения Кремля».