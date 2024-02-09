Путин обвинил НАТО в нарушении договоренностей об Украине

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО нарушают нормы международного права, желая принять в альянс Украину.

"Мы так не договаривались", - сказал российский президент, назвав ситуацию "интересным кино".

Путин напомнил, что Украина имеет статус нейтрального государства, о чем говорится в ее Декларации о независимости. Несмотря на это, в 2008 году страны НАТО дали понять Украине и Грузии, что готовы принять их в альянс.

Глава российского государства отметил, что ряд государств-членов НАТО признавались, что на них было оказано давление в этом вопросе.

"На них, видите ли, "нажали", они согласились", - подчеркнул Путин.

Ранее Такер Карлсон прибыл в Москву и записал видеообращение из самого центра столицы. В нем он призвал всех американцев посмотреть интервью с президентом России Владимиром Путиным и решать самим, верить ли позиции российских властей или властей США по украинскому кризису.

Он также отметил, что Белый дом неоднократно мешал ему и его команде отправиться в РФ и поговорить с президентом РФ.

Американские политики относятся к Карлсону неоднозначно. Анонс интервью с воодушевлением восприняли республиканцы. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала его «настоящей журналистикой». С ее словами согласился и член палаты представителей Мэтт Гаетц.

При этом в Белом доме категорично отказались от комментариев.

Интервью также привлекло внимание мировых СМИ: некоторые авторы считают, что это вызовет бурные обсуждения и может разжечь политические разногласия по поводу поддержки Украины внутри США, а другие — что Карлсон просто выполняет «распоряжения Кремля».