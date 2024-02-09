Путин рассказал о потерянном шансе на мирные переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс с Украиной был практически завершен, однако Киев отказался от подобной возможности. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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"Они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но все-таки они были практически завершены", - сказал российский президент.

По его словам, украинские власти "выбросили" все договоренности после того, как Россия отвела свои войска от Киева.

При этом Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной и готова вести переговоры с Владимиром Зеленским.

Российский президент выразил недоумение по поводу того, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией.

"Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил?", - отметил Путин.

Ранее Такер Карлсон прибыл в Москву и записал видеообращение из самого центра столицы. В нем он призвал всех американцев посмотреть интервью с президентом России Владимиром Путиным и решать самим, верить ли позиции российских властей или властей США по украинскому кризису.

Он также отметил, что Белый дом неоднократно мешал ему и его команде отправиться в РФ и поговорить с президентом РФ.

Американские политики относятся к Карлсону неоднозначно. Анонс интервью с воодушевлением восприняли республиканцы. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала его «настоящей журналистикой». С ее словами согласился и член палаты представителей Мэтт Гаетц.

При этом в Белом доме категорично отказались от комментариев.

Интервью также привлекло внимание мировых СМИ: некоторые авторы считают, что это вызовет бурные обсуждения и может разжечь политические разногласия по поводу поддержки Украины внутри США, а другие — что Карлсон просто выполняет «распоряжения Кремля».