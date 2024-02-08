Посол России: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону

Посол России в Вашингтоне прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Антонова, жителям США «будет полезно» увидеть это интервью, так как благодаря этому у них «спадет пелена с глаз». При этом дипломат добавил, что власти США могут «не позволить» американцам посмотреть интервью.
«Карлсон задает простые вопросы: почему американские граждане должны направлять свои налоги не на укрепление своей безопасности, не на то, чтобы избавиться страну от наркотиков, не на то, чтобы убрать с улиц городов США бездомных и нищету, а почему должны отправлять миллиарды долларов в какую-то далекую страну. Кстати говоря, далеко не все знают, я уже в этом не раз удостоверился, где находится вообще Украина», — заявил он.
Ранее Карлсон назвал дату публикации интервью с Путиным.