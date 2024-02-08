Посол России: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону

«Карлсон задает простые вопросы: почему американские граждане должны направлять свои налоги не на укрепление своей безопасности, не на то, чтобы избавиться страну от наркотиков, не на то, чтобы убрать с улиц городов США бездомных и нищету, а почему должны отправлять миллиарды долларов в какую-то далекую страну. Кстати говоря, далеко не все знают, я уже в этом не раз удостоверился, где находится вообще Украина», — заявил он.