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Посол России в Вашингтоне прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Посол России: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону
© РИА Новости

По словам Антонова, жителям США «будет полезно» увидеть это интервью, так как благодаря этому у них «спадет пелена с глаз». При этом дипломат добавил, что власти США могут «не позволить» американцам посмотреть интервью.

«Карлсон задает простые вопросы: почему американские граждане должны направлять свои налоги не на укрепление своей безопасности, не на то, чтобы избавиться страну от наркотиков, не на то, чтобы убрать с улиц городов США бездомных и нищету, а почему должны отправлять миллиарды долларов в какую-то далекую страну. Кстати говоря, далеко не все знают, я уже в этом не раз удостоверился, где находится вообще Украина», — заявил он.

Ранее Карлсон назвал дату публикации интервью с Путиным.

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