Российский посол раскрыл детали встреч в Белом доме и Госдепе по Ил-76

"Наши озабоченности учитывать не готовы. Нам было подтверждено, что Соединенные Штаты Америки будут использовать все силы и средства для того, чтобы продолжать поставки западного оружия с тем, чтобы убивать российских солдат и мирных граждан", - заявил дипломат, отвечая на вопросы журналистов.



"В этих условиях может встать вопрос, который очень часто задают журналисты, - что делать. А ответ очень прост. Надо добиваться простой, ясной, четкой, энергичной победы на поле боя в ходе специальной военной операции", - констатировал посол РФ.