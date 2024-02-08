Захарова назвала мемом фотографию со встречи Зеленского и Залужного

На фото, которое дипломат разместила в своем Telegram-канале, Зеленский и Залужный пожимают друг другу руки, а последний при этом показывает жест "Виктория" ("Победа"), направленный не вверх, а в сторону. "То ли "Камень, ножницы, бумага", то ли "Идет коза рогатая".