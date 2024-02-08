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Захарова назвала мемом фотографию со встречи Зеленского и Залужного

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фотографию со встречи президента Украины Владимира Зеленского с уже бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, назвав ее мемом.

Захарова назвала мемом фотографию со встречи Зеленского и Залужного
© РИА Новости

На фото, которое дипломат разместила в своем Telegram-канале, Зеленский и Залужный пожимают друг другу руки, а последний при этом показывает жест "Виктория" ("Победа"), направленный не вверх, а в сторону. "То ли "Камень, ножницы, бумага", то ли "Идет коза рогатая".

t.me/MariaVladimirovnaZakharova/7049

"Фотография-мем", - прокомментировала Захарова.

Ранее Зеленский встретился с Залужным, чтобы обсудить обновление руководства ВСУ. Сообщение об этом они одновременно опубликовали в своих Telegram-каналах.

Зеленский назначил нового главкома ВСУ

После этого украинский президент в видеообращении сообщил, что назначил главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. До этого момента Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.

Политика
Александр Сырский
Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Мария Захарова
МИД России
Украина