В России отреагировали на отставку Залужного

«Время покажет, чем это закончится. Но вопрос тут, главным образом, в юридической плоскости. Президентские полномочия Зеленского завершаются, а выборов в стране нет. Возникает такой правовой вакуум и, как бы этим не пренебрегали зарубежные кураторы, они понимают, что кадровые решения, которые будут проведены Зеленским после, теряют легитимность. Отсюда и попытка сменить команду, которая была до сих пор, сделав это за месяц максимум», — сказал Климов.