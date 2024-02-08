Рогов: депутатам Рады платили за поддержку проекта мобилизации

Депутатам Верховной рады платили за поддержку законопроекта о мобилизации. Такое заявление сделал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что парламент Украины поддержал предложенный кабмином законопроект о мобилизации в первом чтении.

По мнению Рогова, Зеленский принимал решение о насильственной мобилизации «в спешке и был готов на все».

«Как стало известно из его окружения, за принятия данного законопроекта депутатам платили деньги. Этой практики давно не было, раньше всех обычно запугивали», — пояснил он.

Рогов считает, что теперь всех, кто поддержал законопроект «ждет лютая народная ненависть и на их политической карьере поставлен крест». Он добавил, что депутатам платили в долларах, а суммы варьировались от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч.