Рогов: депутатам Рады платили за поддержку проекта мобилизации
Депутатам Верховной рады платили за поддержку законопроекта о мобилизации. Такое заявление сделал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов, передает «РИА Новости».
Ранее стало известно, что парламент Украины поддержал предложенный кабмином законопроект о мобилизации в первом чтении.
По мнению Рогова, Зеленский принимал решение о насильственной мобилизации «в спешке и был готов на все».
«Как стало известно из его окружения, за принятия данного законопроекта депутатам платили деньги. Этой практики давно не было, раньше всех обычно запугивали», — пояснил он.
Рогов считает, что теперь всех, кто поддержал законопроект «ждет лютая народная ненависть и на их политической карьере поставлен крест». Он добавил, что депутатам платили в долларах, а суммы варьировались от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч.
Напомним, что новый законопроект о мобилизации внесли в Раду 30 января. Он ужесточает этот процесс. В частности, согласно документу, военнообязанные должны являться в военкоматы с целью уточнения учетных данных в течение 60 дней после начала мобилизации, иначе им могут ограничить право выезда за границу, право управления автомобилем и арестовать счета. Законопроект подвергался критике не только со стороны депутатов Рады, но и украинского объединения «Европейская бизнес-ассоциация».