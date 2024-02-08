Мэр Новокузнецка уточнил идею о памятнике Сталину в городе

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что хотел бы, чтобы в городе появился памятник не одному Иосифу Сталину, а в целом людям сталинской эпохи. Об этом глава города рассказал РИА Новости.

О планах городских властей установить памятник Сталину сообщало издание a24.ru со ссылкой на программу «Утро с мэром».

В эфире программы мэр поздравил с юбилеем местного депутата-коммуниста Леонида Буракова, а ведущий Ростислав Бардокин сказал, что депутат мечтает об установке памятника Сталину. Кузнецов рассказал, что уже дал поручение градостроителям и руководителям районов «подумать, где же можно все-таки поставить некую композицию». Он предложил вместе решить, каким должен быть этот памятник.

Позже Кузнецов заявил РИА Новости, что город не отказывается от своей истории. Он напомнил, что Новокузнецк некоторое время назывался Сталинском, и завод, с которого началось развитие Новокузнецка, также носил имя Сталина.

«В нашем городе есть улицы Кирова, Орджоникидзе, ДК Дзержинского. Идея — поставить памятник людям сталинской эпохи. Не памятник одному человеку, а скульптурную композицию строителям Кузнецкстроя», — подчеркнул мэр.