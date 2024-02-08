Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая. RT на русском