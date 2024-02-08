Песков: Карлсон не нуждается в защите со стороны России

Американский журналист Такер Карлсон не нуждается в защите со стороны России, он может сам постоять за себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС
«Нуждается ли Карлсон в нашей защите — не думаю, он способен постоять за себя. За рубежом есть много вменяемых голов. Для нас важно чтобы там ознакомились с тонкой зрения Путина», — заявил Песков. Ura.Ru
«Сама по себе персона Карлсона, его приезд в Россию и интервью — все это вызывает зашкаливающий резонанс не только в США, но и у нас. Это интервью, которое ждут, которое будут смотреть и анализировать не один день», — уверен представитель Кремля. Газета.Ru