Песков: Карлсон не нуждается в защите со стороны России

Американский журналист Такер Карлсон не нуждается в защите со стороны России, он может сам постоять за себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Нуждается ли Карлсон в нашей защите — не думаю, он способен постоять за себя. За рубежом есть много вменяемых голов. Для нас важно чтобы там ознакомились с тонкой зрения Путина», — заявил Песков. Ura.Ru