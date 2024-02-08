Памфилова объяснила Надеждину отказ в переносе заседания по его регистрации

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отказалась переносить заседание по регистрации кандидата в президенты Бориса Надеждина. Как сообщает РИА Новости, она сочла, что политик «манипулирует», когда говорит, что ЦИК не соблюдает установленные процедуры при рассмотрении его кандидатуры.

Памфилова напомнила, что закон дает двое суток после окончания проверки подписей на то, чтобы кандидат мог представить свои возражения. Кроме того, Надеждину уже пошли на встречу — заседание перенесли с 7 на 8 февраля, дав ему еще сутки.

«На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура. Ваши доводы, простите меня, несостоятельны», — сказала председатель ЦИК.