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ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия отказала политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных им подписях избирателей.

Об этом говорится в Telegram Надеждина.

«ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост президента России», — отмечается в заявлении.

Надеждин добавил, что намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде России.

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Ранее в ЦИК признали недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина. Данный показатель превысил указанный в законе допустимый процент брака подписей.

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