ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия отказала политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных им подписях избирателей.
Об этом говорится в Telegram Надеждина.
«ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост президента России», — отмечается в заявлении.
Надеждин добавил, что намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде России.
Ранее в ЦИК признали недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина. Данный показатель превысил указанный в законе допустимый процент брака подписей.