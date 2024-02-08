Центральная избирательная комиссия отказала политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных им подписях избирателей.

Об этом говорится в Telegram Надеждина.

«ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост президента России», — отмечается в заявлении.

Надеждин добавил, что намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде России.