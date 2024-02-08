Похожая ситуация сложилась у кандидата от партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. На заседании, в ходе которого решится вопрос регистрации Надеждина и Малинковича на выборы президента России, сообщили, что 8979 подписей в поддержку кандидата от «Коммунистов России» из 60 тысяч проверенных признаны недействительными. Lenta.ru