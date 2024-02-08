Центральная избирательная комиссия признала недействительными 9147 подписей в поддержку политика Бориса Надеждина. RT на русском
Похожая ситуация сложилась у кандидата от партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. На заседании, в ходе которого решится вопрос регистрации Надеждина и Малинковича на выборы президента России, сообщили, что 8979 подписей в поддержку кандидата от «Коммунистов России» из 60 тысяч проверенных признаны недействительными. Lenta.ru
По словам председателя ЦИК РФ Николая Булаева, которые приводит ТАСС, в отобранных 60 тысячах подписных листов в поддержку Надеждина были выявлены подписи 11 умерших людей, у Малинковича — 8. Газета.Ru
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Москва24