В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР

Претензии Украины на собственность СССР юридически ничтожны, так как Россия взяла на себя долги республик Союза и лишь она имеет право на советские активы. Тем не менее Москве не стоит расслабляться, так как попытки конфисковать имущество еще будут продолжаться. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР.

«В юридическом отношении претензии Украины на советские активы ничтожны. Россия имеет полное право на собственность СССР, так как выплатила долги за все республики, входившие в состав Союза, включая УССР и Прибалтику. Однако никакой благодарности от этих стран Москва так и не получила», – сказал сенатор Андрей Климов.

«Претензии Украины на советские активы – это пиар-акция ее руководства. Офис Зеленского понимает неправомерность этих требований. Однако из-за снижения зарубежной финансовой помощи властям страны стало сложнее воровать, и теперь они пытаются изобрести все новые способы для получения денег», – отмечает собеседник.

«Поэтому России не следует расслабляться. Грабительские попытки конфискации нашего зарубежного имущества еще могут произойти. Поэтому Москва должна быть готова к принятию ответных мер на такие действия», – резюмировал Климов.

Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР, которые после распада Советского Союза якобы были несправедливо и незаконно захвачены Россией. Для достижения этой цели фонд госимущества страны создает рабочую группу. О каких именно объектах идет речь, а также об их количестве и местонахождении не сообщается.

Любопытно, но на фоне этого Украина старательно пытается уничтожить все, что связано с наследием СССР. Так, в конце января Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских монументов. Глава военной администрации региона Максим Козицкий отметил, что за 2023 год в регионе снесли 312 памятников.

В середине декабря в Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». По сути, он являлся надгробным, так как располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии. В августе в столице Украины демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Вместо него был установлен трезубец, а сам памятник переименовали в «Украину-мать».

2 апреля 1993 года правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР, напоминает ТАСС. Сделка получила название «нулевой вариант». Так, России достался весь внешний долг в размере 96,6 млрд долларов.