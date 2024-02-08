Объявляя мобилизацию для участия в заведомо проигранной войне, режим Зеленского подтверждает свое намерение убить на Украине всех мужчин боеспособного возраста. Украинская власть осознанно принимает решение, которое приведет к катастрофическим последствиям, в частности, исчезновению двух или трех поколений мужчин Украины. Геноцид с точки зрения международного права является преступлением, которое осуждается всем цивилизованным миром, и за совершение которого все виновные лица обязаны понести заслуженное наказание, — сказала Ковитиди.