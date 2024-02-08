Захарова объяснила, почему журналисты не хотят общаться с Байденом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла новую ошибку президента США Джо Байдена . Он заявил, что разговаривал в 2021 году с умершим на тот момент экс-канцлером ФРГ . В своем Telegram-канале Захарова отметила , что это причина, по которой журналисты хотят общаться с «нормальным президентом».

Во время выступления на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании в Нью-Йорке Байден заявил, что общался с бывшим канцлером Гельмутом Колем в 2021 году — однако политик скончался за четыре года до этого. Как уточняли в пресс-пуле Белого дома, речь шла о встрече лидеров стран G7 в 2021 году в Великобритании — в действительности Байден имел в виду Ангелу Меркель, которая с 2005 по 2021 годы занимала пост главы кабмина ФРГ.