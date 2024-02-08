Захарова объяснила, почему журналисты не хотят общаться с Байденом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла новую ошибку президента США Джо Байдена. Он заявил, что разговаривал в 2021 году с умершим на тот момент экс-канцлером ФРГ. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что это причина, по которой журналисты хотят общаться с «нормальным президентом».
Во время выступления на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании в Нью-Йорке Байден заявил, что общался с бывшим канцлером Гельмутом Колем в 2021 году — однако политик скончался за четыре года до этого. Как уточняли в пресс-пуле Белого дома, речь шла о встрече лидеров стран G7 в 2021 году в Великобритании — в действительности Байден имел в виду Ангелу Меркель, которая с 2005 по 2021 годы занимала пост главы кабмина ФРГ.
«Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом», — прокомментировала ситуацию представитель МИД РФ.
Напомним, что недавно Байден схожим образом спутал президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим французским лидером Франсуа Миттераном, который возглавлял страну с 1981-го по 1995 годы. Инцидент случился во время предвыборного мероприятия и вызвал насмешки над политиком в соцсетях.