МИД: РФ бьет тревогу в связи с рисками военного столкновения на Корейском полуострове

Москва бьет тревогу в связи с рисками прямого военного столкновения на Корейском полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

По его словам, в настоящее время наблюдается беспрецедентная по масштабам военная активность Соединенных Штатов и их союзников в субрегионе. Предостережения северокорейского руководителя «следует рассматривать через призму беспрецедентной по масштабам военной активности США и их союзников в субрегионе», — заявил он.

Как напомнил дипломат, США вместе с Южной Кореей и Японией постоянно проводят совместные военные маневры, в том числе с задействованием американских стратегических средств. При этом отрабатываются сценарии превентивных и «обезглавливающих» ударов по территории Северной Кореи.

Руденко считает, что агрессивные провокации США вынуждают Пхеньян принимать меры по обеспечению собственной обороноспособности и безопасности.

«Стремление Запада возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом — не что иное, как давняя привычка валить с больной головы на здоровую», — отметил замглавы МИД РФ.

Он также указал, что в Москве полагают, что «настало время положить конец безответственной и взрывоопасной линии США» которые под вывеской «индо-тихоокеанских стратегий» стремятся подорвать «независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития».

«В стремлении удержать контроль над регионом за счет дестабилизации там обстановки США вовлекают своих союзников в различные схемы «расширенного ядерного сдерживания», уже предусматривающие совместное планирование применения ядерного оружия», - подчеркнул Руденко.