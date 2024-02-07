Путин: обновление парка воздушных судов в России — непростая задача

Обновление парка самолётов в России является непростой задачей, однако реализовывать её следует очень интенсивно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин .

Российский лидер в ходе видеоконференции с членами правительства отметил, что хотел бы обсудить меры, которые планируется принять для укрепления авиационной инфраструктуры страны, а также для увеличения и обновления парка воздушных судов.