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Путин провел совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел совещание с членами правительства
© ТАСС

Отмечается, что основная тема совещания — развитие воздушных перевозок.

В начале разговора Путин сообщил, что перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

До этого глава государства рассказал, что модернизация транспортной системы Центральной России выведет транспортную инфраструктуру Российской Федерации на новый уровень и создаст основу для экономического роста страны.

В начале января министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки более чем на 10%. За 12 месяцев пассажиропоток отечественных авиаперевозчиков составил порядка 105 млн человек, что на 2 млн пассажиров превышает прогноз.

Политика
Михаил Мишустин
Виталий Савельев
Владимир Путин
Пресс-служба Администрации Президента РФ
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