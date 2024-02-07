Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что основная тема совещания — развитие воздушных перевозок.

В начале разговора Путин сообщил, что перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

До этого глава государства рассказал, что модернизация транспортной системы Центральной России выведет транспортную инфраструктуру Российской Федерации на новый уровень и создаст основу для экономического роста страны.