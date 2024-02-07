Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд во время своего визита в Киев рассказывала властям Украины, как без американских денег мобилизовать больше человек. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Газета.Ru
"Виктория Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовывать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают", - отметила дипломат. ТАСС
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приезд Нуланд в Киев, как правило, добром не кончается. RT на русском