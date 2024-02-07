В Госдуме призвали не церемониться с заводом Bayraktar под Киевом

Депутат Госдумы Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия обязана уничтожить под Киевом строящийся завод по производству БПЛА турецкой компании Bayraktar. По его мнению, подобные действия укладываются в выполнение задач специальной военной операции на Украине.

Я думаю, если мы собираемся выполнять поставленные цели специальной военной операции, то мы его обязаны уничтожить. Мы его обязаны уничтожить! Если это действительно так, значит Эрдоган ведет какую-то двуличную политику, — отметил Соболев.

Ранее турецкая компания Baykar сообщила, что начала строительство завода под Киевом. По словам гендиректора предприятия Халука Байрактара, там будут производить беспилотники Bayraktar.

По словам Байрактара, ежегодная производительность предприятия составит около 120 дронов Bayraktar. Однако пока неясно, добавил он, будут ли это модели TB2 или TB3.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал, что Украина наладила массовое производство FPV-дронов при помощи западных союзников. По его словам, управление дронами производится при помощи ноутбука: оператор устанавливает маршрут БПЛА на устройстве и передает все необходимые команды. Прохватилов уточнил, что у российской армии также есть подобные беспилотники и их аналоги, но пока что в меньшем количестве.