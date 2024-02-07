Путин снял Гиричева с должности замглавы ФСИН
Президент России Владимир Путин снял генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева с должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства.
В должности Гиричев проработал меньше года — на пост заместителя директора ФСИН его назначили 6 марта 2023 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, генерал-лейтенант сам подал прошение об увольнении в связи с переходом на другую работу.
Гиричев родился 3 августа 1975 года в Воронежской области. Начал свою карьеру в Главном управлении исполнения наказаний (ГУИН) с должности младшего инспектора следственного изолятора в 1996 году. В 2016-м стал первым заместителем начальника иркутского УФСИН, а в 2018 году занял пост руководителя управления службы по Воронежской области. С 2020 по 2023 год Гиричев занимал аналогичную должность во Владимирской области.