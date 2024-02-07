Путин снял Гиричева с должности замглавы ФСИН

Президент России Владимир Путин снял генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева с должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства.

В должности Гиричев проработал меньше года — на пост заместителя директора ФСИН его назначили 6 марта 2023 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, генерал-лейтенант сам подал прошение об увольнении в связи с переходом на другую работу.