«Доносительство — плохо, критика — хорошо». Песков о возмущении жалобами

Доносительство — это плохо, критика — это хорошо. Вы помните слова президента о критике, что критика — это необходимый элемент для того, чтобы понимать, что не так. Поэтому если речь идет об открытой критике, с открытым лицом, тех или иных процессов, — это хорошо, а доносительство — это было и есть, и будет плохо, — сказал Песков.