В Кремле объяснили, почему Путин выбрал Карлсона среди других журналистов

Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента РФ Владимира Путина, занимает проамериканскую позицию, но она отличается от мнения других западных СМИ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что точка зрения телеведущего не является ни пророссийской, ни проукраинской, передает РИА Новости.

© Zuma/ТАСС

У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ, — приводит агентство его слова.

Говоря о состоявшейся 6 февраля беседе Карлсона с Путиным, Песков отмечал, что западные СМИ в последние два года неоднократно запрашивали интервью с российским лидером. Однако из-за их необъективности в этом не было смысла.

Корреспондент BBC Стив Розенберг заявил, что с начала СВО его редакция несколько раз обращалась к Кремлю с просьбой взять у Путина интервью. По словам журналиста CNN Кристиан Аманпур, ее коллеги добиваются разговора с российским лидером буквально каждый день с начала СВО.