Песков: Карлсон не делился впечатлениями от интервью с Путиным

Американский телеведущий Такер Карлсон, недавно взявший интервью у президента России Владимира Путина, не делился своими впечатлениями от этой беседы.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не делился», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

На вопрос, изменились ли каким-то образом взгляды Карлсона после интервью с Путиным, Песков напомнил, что он является пресс-секретарём президента России, а не американского журналиста.

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин дал интервью Такеру Карлсону.