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Песков прокомментировал решение Швеции закрыть дело о терактах на "Севпотоках"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "примечательным" решение Швеции завершить расследования терактов на "Северных потоках" из-за невозможности установить виновных. ТАСС

«Было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим, поэтому, конечно, решение примечательное. И примечательно, что таким образом оно было прекращено», — сказал он. RT на русском

Песков подчеркнул, что Германия потеряла очень важный актив в результате подрыва газопроводов «Северный поток». "Там были германские фирмы, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры", — отметил представитель Кремля. News.ru

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