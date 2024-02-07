Песков прокомментировал решение Швеции закрыть дело о терактах на "Севпотоках"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "примечательным" решение Швеции завершить расследования терактов на "Северных потоках" из-за невозможности установить виновных. ТАСС
«Было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим, поэтому, конечно, решение примечательное. И примечательно, что таким образом оно было прекращено», — сказал он. RT на русском
Песков подчеркнул, что Германия потеряла очень важный актив в результате подрыва газопроводов «Северный поток». "Там были германские фирмы, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры", — отметил представитель Кремля. News.ru