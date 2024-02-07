Вершинин: условием для освобождения заложников должно быть прекращения огня в Газе

"Главным является то, что говорил наш президент [Владимир Путин] с самого начала: необходимо скорейшее обеспечение прекращения огня в Газе. Это главное условие для того, чтобы спасти людей, получить беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи населению, а также для того, чтобы создать условия для восстановления политического процесса, который может привести к реализации двугосударственного решения", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.