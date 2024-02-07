Вершинин: условием для освобождения заложников должно быть прекращения огня в Газе
Ключевым условием для достижения нового соглашения по освобождению заложников между Израилем и движением ХАМАС должно быть скорейшее прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Главным является то, что говорил наш президент [Владимир Путин] с самого начала: необходимо скорейшее обеспечение прекращения огня в Газе. Это главное условие для того, чтобы спасти людей, получить беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи населению, а также для того, чтобы создать условия для восстановления политического процесса, который может привести к реализации двугосударственного решения", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Вершинин назвал переговорный процесс по новому соглашению очень непростым.