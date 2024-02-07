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Россия передала Канаде запрос на экстрадицию ветерана СС Хунки

Российская сторона передала запрос на экстрадицию ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько), против которого в России возбуждено дело о геноциде, в компетентные органы Канады. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов, сообщает РИА Новости.

Россия передала Канаде запрос на экстрадицию ветерана СС Хунки
© РИА Новости

«Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы», — сказал дипломат.

По его словам,, запрос представляет собой целый пакет документов.

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