Россия передала Канаде запрос на экстрадицию ветерана СС Хунки
Российская сторона передала запрос на экстрадицию ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько), против которого в России возбуждено дело о геноциде, в компетентные органы Канады. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов, сообщает РИА Новости.
«Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы», — сказал дипломат.
По его словам,, запрос представляет собой целый пакет документов.
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