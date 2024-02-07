Необходимо информировать население других стран о последствиях поставок оружия Западом Вооруженным силам Украины , западные государства скрывают тот факт, что российский военный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит американскими ракетами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания. Газета.Ru

"Ведь все скрывают. Даже когда уже абсолютно точно доказано, что Ил-76 был сбит американскими ракетами Patriot, что там находились украинские военнопленные, которых везли на обмен, которых ждали их семьи. Все доказано, но американцы не комментируют. <...> И тем самым они покрывают свои преступные действия перед собственными гражданами, с упорством продолжают добиваться от Конгресса США выделения еще дополнительных денег", - заявила Матвиенко. Она добавила, что только безумные люди могут принимать такие решения. ТАСС