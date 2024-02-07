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В СФ рассказали, кто из россиян является спонсором терроризма

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал россиян, финансово поддерживающих Вооруженные силы Украины (ВСУ), спонсорами террористов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В СФ рассказали, кто из россиян является спонсором терроризма
© РИА Новости

Сенатор подчеркнул, что у любого действия есть вполне конкретные последствия.

«Я сейчас говорю не только о руководстве недружественных стран, но и о некоторых наших соотечественниках, которые финансово поддерживают ВСУ. Называйте уже вещи своими именами. Вы — не сочувствующие патриоты-пацифисты, а непосредственные спонсоры террористов», — отметил Косачев.

Он добавил, что Совет Федерации единогласно принял заявление о прямой ответственности стран Запада, поставляющих оружие Украине.

До этого член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик говорил, что США — это государство, которое фактически поддерживает террористов.

Политика
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