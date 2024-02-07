В СФ рассказали, кто из россиян является спонсором терроризма

«Я сейчас говорю не только о руководстве недружественных стран, но и о некоторых наших соотечественниках, которые финансово поддерживают ВСУ. Называйте уже вещи своими именами. Вы — не сочувствующие патриоты-пацифисты, а непосредственные спонсоры террористов», — отметил Косачев.